05 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Жительницу Гремячинска осудили за смерть мужчины при обрушении козырька подъезда

В Пермском крае осудили 52-летнюю жительницу Гремячинска за смерть мужчины в результате обрушения козырька подъезда в жилом доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека".

Трагедия произошла 2 декабря 2021 г. По информации СКР, виновная на тот момент занимающая должность по управлению и обслуживанию городского жилого фонда Гремячинска, не организовала своевременную очистку кровель и козырьков подъездов домов от снега и наледи из-за чего на мужчину 1973 года рождения рухнула плита козырька подъезда. От полученных телесных повреждений потерпевший впоследствии скончался.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа. Кроме того управляющей компанией выплачена компенсация морального вреда матери погибшего. Приговор вступил в законную силу.

Теги: козырек подъезда, обрушение, мужчина, смерть



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