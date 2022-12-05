Жительницу Гремячинска осудили за смерть мужчины при обрушении козырька подъезда

В Пермском крае осудили 52-летнюю жительницу Гремячинска за смерть мужчины в результате обрушения козырька подъезда в жилом доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека".

Трагедия произошла 2 декабря 2021 г. По информации СКР, виновная на тот момент занимающая должность по управлению и обслуживанию городского жилого фонда Гремячинска, не организовала своевременную очистку кровель и козырьков подъездов домов от снега и наледи из-за чего на мужчину 1973 года рождения рухнула плита козырька подъезда. От полученных телесных повреждений потерпевший впоследствии скончался.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа. Кроме того управляющей компанией выплачена компенсация морального вреда матери погибшего. Приговор вступил в законную силу.