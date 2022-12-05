05 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Екатеринбурге на месяц ограничат движение по улице Корепина

Движение по улице Корепина в Екатеринбурге будет ограничено на месяц. Об этом водителей предупреждает городская администрация.

Рабочие перекроют участок дороги от Балаклавского тупика до улицы Шефской, с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года. В этот период специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" проведут работы по строительству тепловых сетей.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагают воспользоваться информационной картой, в которой содержится актуальная информация обо всех дорожных работах.

Теги: Корепина, дорожные работы, движение



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