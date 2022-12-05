05 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Администрация Нижневартовска

Дмитрий Кощенко: Трагедия в жилом доме потрясла каждого

"Трагедия в жилом доме потрясла каждого. Вместе с депутатами, представителями общественности, школьниками и педагогами возложил цветы к монументу "Добрый ангел мира", -написал в своем телеграмм-канале глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

дмитрий кощенко, возложение цветов(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Накануне.RU уже сообщало, что по данным сотрудников Следственного комитета, около 18.00 в воскресенье 4 декабря в многоквартирном жилом доме на улице Мира (в центре города) произошел некий "хлопок" в одной из квартир. В результате взрыва обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде дома. Число погибших - 6 человек, на данный момент опознан один погибший, продолжается разбор завалов. Погода в Нижневартовске морозная, температура воздуха колеблется от минус 23 градусов по Цельсию до минус 14.

По распоряжению мэрии города, на базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. При необходимости он сможет принять 250 человек. Сейчас здесь разместились 52 эвакуированных. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Дом по адресу Мира, 6А в Нижневартовске, где произошел взрыв(2022)|Фото: Администрация Нижневартовска

В пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре сообщили о приоритетной на данный момент версии о причинах ЧП: "Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту частичного обрушения жилого дома, в результате которого погибли и получили травмы жильцы. В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже дома 6-а по ул. Мира в городе Нижневартовске. Предварительно – хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону".

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судмедэкспертизы пострадавшим. По мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования, будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы. Кроме того, проводятся следственные действия с руководством и персоналом станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон.

В доме сохраняется угроза повторных обрушений. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Дом по адресу Мира, 6А в Нижневартовске, где произошел взрыв(2022)|Фото: Администрация Нижневартовска

Побывавшая на месте трагедии губернатор Югры Наталья Комарова поручила в течение двух дней принять решение о расселении жильцов пострадавшего дома в Нижневартовске, также предоставить информацию о пострадавших.

Александр Куренков, Наталья Комарова в Нижневартовске(2022)|Фото: МЧС РФ

"Состав семьи, место проживания, наличие детей, расписать все, что необходимо людям. Предоставить информацию по жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе, который можно приобрести, чтобы разместить пострадавших. Принять решение по расселению в течение двух дней", - следует из сообщения в официальном Тelegram-канале правительства региона.

Теги: взрыв дома в нижневартовске, газовый баллон, дмитрий кощенко, наталья комарова, ск рф



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