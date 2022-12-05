05 Декабря 2022
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Фото:пресс-служба губернатора Курганской области

Один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в Воронежской области

Один человек пострадал в результате разгерметизации газового баллона в трехэтажном жилом доме в Воронежской области.

Инцидент произошел в Кантемировке, сообщает правительство региона. Там подчеркнули, что причина ЧП "исключительно в бытовой плоскости".

Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

В здании выбито несколько стекол. Отмечается, что жителям дома, в котором произошло ЧП, будет оказана "вся необходимая поддержка".

Отметим, это уже пятый за последние сутки инцидент со взрывом газа в жилом доме. Ранее взрыв газа произошел в городе Заволжье под Нижним Новгородом. По предварительным данным, никто не пострадал. В Ярославле при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека, они госпитализированы. В Нижневартовске (ХМАО) при взрыве газа частично обрушился жилой дом, шесть человек погибли, одной из версий является взрыв газового баллона. В Екатеринбурге в пятиэтажном доме тоже взорвался газовый баллон, пострадавших нет.

Теги: газовый баллон, взрыв, воронежская область



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