05 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Делягин: Цифровизация - это передача всех данных в США

Продвигаемая цифровизация означает передачу всех данных в США. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
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По его мнению, никаких признаков достижения цифрового суверенитета России нет. К тому же есть большое количество чисто технических ошибок на "Госуслугах", которые нельзя исправить, и люди беззащитны перед этой угрозой.

Делягин уверен, что переход экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина в "Яндекс" закрывает вопрос цифрового суверенитета России - он "будет такой же фикцией, как и обычный суверенитет".

"То, что у нас полная цифровизация, означает, что все наши данные на программном уровне идут в Америку, а на уровень железа — идут в Китай", - сказал Делягин в интервью изданию "Украина.ру".

Историк Андрей Фурсов считает цифровизацию тенденцией, опасной "захватом" государства извне. Такого же мнения придерживаются многие другие эксперты. Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов отмечает, что никакого обоснования спешки с цифровизацией не приводится, кроме того, что "весь мир так делает". Ведущая Анна Шафран подчеркивает, что в России имеют место постоянные утечки данных. К кому они попадают, неизвестно. За это никто не несет никакой ответственности.

Теги: цифровизация, суверенитет



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