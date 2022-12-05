В Магнитогорске подростка осудят за поджог автомобиля

В Магнитогорске 14-летнего учащегося школы-интерната будут судить за поджог автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 21 августа в районе "Зеленого рынка" обвиняемый через незапертые двери проник в кабину ГАЗ 33021. В бардачке он нашел коробок спичек и тряпку в мазуте, которую поджег. После этого он вышел из машины и закрыл дверь.

Огонь полностью уничтожил автомобиль. Подростка задержали на месте поджога.