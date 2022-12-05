В столице Монголии протестующие берут штурмом Дворец правительства

В столице Монголии участники акции протеста пытаются прорваться во Дворец правительства с требованием наказать виновных в коррупционном деле о похищении угля. По данным СМИ, силовики отбили первую попытку штурма, но атаки возмущенных продолжаются.

В коррупционном скандале фигурирует сумма $12,9 млрд - на такую сумму, якобы, был похищен экспортный уголь, предназначенный для поставок в Китай. Сообщается, что КНР прислала в Улан-Батор список предполагаемых похитителей – протестующие требуют огласить его и наказать виновных.