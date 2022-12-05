05 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге пройдет крестный ход во имя святой Екатерины

На этой неделе в Екатеринбурге пройдет очередной крестный ход - в этот раз, посвященный святой великомученице Екатерине. Праздничные мероприятия пройдут 7 декабря, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

Начнется день в 9.00 с Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Ее возглавит которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Далее примерно в 11.30 стартует крестный ход до часовни во имя святой Екатерины, чью икону также понесут крестоходцы. В их числе в этом году пройдет герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.

В 12.00 у часовни святой Екатерины состоится молебен, после чего в 13.00 в культурно-просветительском центре "Царский" состоится вручение Премии главы митрополии в сфере культуры и искусства. В 16.00 запланирована встреча с Олегом Артемьевым в конференц-зале Храма-Памятника на Крови.

Завершатся мероприятия в 19.00 праздничным концертом в Театре эстрады, где выступит арт-группа LARGO. Они представит новый видеоклип на музыкальную композицию, посвященную святой великомученице. Видеоролик будет подарком всем екатеринбуржцам на именины родного города.

Теги: Екатеринбург, святая Екатерина, епархия, крестный ход



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