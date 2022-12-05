05 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях.

"От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что видел сообщения в СМИ о чрезвычайных происшествиях, произошедших, предположительно, на военных объектах, но какой-либо информацией не располагает. Он посоветовал обратиться за комментариями в Министерство обороны.

Ранее СМИ сообщили, что на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв на стоянке авиационной техники. При взрыве погибли три человека, еще шесть пострадали. Также появились данные о повреждениях самолета.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил об атаке беспилотника на аэродром в Саратовской области, в результате которого пострадали минимум два человека, они госпитализированы.

Теги: путин, происшествия, саратовская область, рязанская область



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