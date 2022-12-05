В Москве оштрафовали бывшего мундепа Каца* по обновленному закону об иноагентах

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал бывшего столичного муниципального депутата Максима Каца* (*внесен в реестр физических лиц – иностранных агентов Минюста РФ) на 15 тыс. руб.

Штраф впервые выписан за нарушения обновленного закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.7.5.-4 КоАП РФ). В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции не уточнили, с чем именно связано нарушение.

Между тем, РИА Новости утверждает, что аналогичные протоколы составлены на других россиян, внесенных в реестр физлиц – иностранных агентов Минюста РФ: Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова и Евгения Киселева. Заседания по ним пройдут в декабре.

По обновленному закону об иностранных агентах граждане и организации, внесенные в реестры Министерства юстиции, обязаны указывать свой статус в новом формате.