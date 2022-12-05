"На улице никто не останется". Наталья Комарова дала поручение главе Нижневартовска

В Нижневартовске решается вопрос с маневренным жильем для пострадавших, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Югры Наталья Комарова в прямом эфире телеканала "Россия 24", комментируя эвакуацию жильцов обрушившегося дома в Нижневартовске, подчеркнула, что на улице никто не останется.

"Всем жителям этого дома предложено эвакуироваться, сейчас в доме никто не проживает. Пока все работы по разбору завалов не будут выполнены, не выполнены все исследования, в соответствии с которыми мы установим, можно ли использовать для жизни какие-то помещения, и что нужно сделать, чтобы привести весь дом в соответствующее стандартам состояние. Исходя из этого будет приниматься решение, на каких условиях при необходимости такое замещение произойдет. Люди не останутся на улице. Разрешила главе города использовать весь жилфонд для временного проживания", - заявила она.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко распорядился, чтобы всем, кто остался без крова, было выделено жилье из маневренного фонда.

"В максимально короткий срок будут закрыты вопросы по разбору завалов и соответствующие мероприятия по расселению жильцов этого дома. Сейчас надо дать оценку техническому состоянию дома, для того чтобы принимать решение о дальнейшей судьбе этого дома, но по всей видимости предварительно дом не подлежит восстановлению. Пункт временного размещения - это на время, а потом соответственно будет вопрос решаться по предоставлению маневренного жилого фонда", - сообщил он.

По информации управления по жилищной политики администрации города, свободный муниципальный маневренный фонд состоит из 23 квартир. При необходимости жилые помещения дополнительно будут приобретаться за счет резервного фонда окружных денежных средств