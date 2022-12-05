05 Декабря 2022
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Фото: правительство.янао.рф

В Росприроднадзоре назвали возможную причину гибели массовой тюленей в Каспийском море

Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животных, вызванного кислородным голоданием", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы ведомства, специалисты не нашли механических повреждений на телах животных, либо повреждений от рыболовных снастей.

Также Радионова добавила, что признаков загрязнения окружающей среды в виде каких-либо тяжелых фракций в воде не обнаружено. Более подробные результаты исследований появятся к концу недели.

Ранее на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысяч мертвых тюленей. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами.

Комиссия СПЧ по экологическим правам сообщила, что возьмет ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей. "Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про "естественные природные факторы", - говорится в сообщении.

Теги: тюлени, каспийское море, кислородное голодание



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