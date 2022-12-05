05 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мошенники, разводящие пенсионеров историями о ДТП, предстанут перед судом в Первоуральске

В Первоуральске перед судом предстанут двое жителей Екатеринбурга, обвиняемые в мошенничестве и хищении свыше 4,2 млн рублей у свердловских пенсионеров.

По версии следствия, обвиняемые использовали старый способ "развода", сообщая пожилым доверчивым гражданам о ДТП, которое якобы случилось по вине их родственника. За то, чтобы родных жертв не привлекли к ответственности, злоумышленники настаивали на денежной компенсации, для чего приезжали к месту жительства пенсионеров. Часть полученных денег обвиняемые забирали себе, а остальное вносили на подконтрольные преступной группе расчетные счета.

Только за июнь 2022 года ими были обмануты 15 пенсионеров из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Первоуральска. Однако одно из преступлений мошенникам завершить не удалось - женщина вовремя осознала, что ее обманывают.

После поимки екатеринбуржцев, им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Также выяснилось, что неустановленные участники преступной группы находятся за пределами РФ. Материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: мошенник, ДТП, суд, пенсионер



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