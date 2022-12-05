Поставки российского газа из Германии в Польшу по трубопроводу "Ямал – Европа" упали до нуля

Объем поставляемого из Германии в Польшу газа по трубопроводу "Ямал – Европа" упал до нуля в понедельник утром, при этом поставки по этой же трубе из России транзитом через Украину в Европу немного увеличились, сообщает Reuters со ссылкой на европейского оператора трубопровода - компанию Gascade.

Оператор сообщил, что входящий объем в точке учета Мальнов на границе с Германией утром в понедельник равнялся нулю.

Поставки российского газа на границе Украины и Словакии при этом составили 51,3 млн кубометров, об этом свидетельствуют данные украинской газотранспортной системы.

"Газпром" заявил, что в понедельник поставил 42,4 млн кубометров газа в Европу через территорию Украины.