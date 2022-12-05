По факту разглашения материалов дела Виталия Бережного возбудили уголовное дело

Следователями СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам публикаций в СМИ материалов уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Пока официально не раскрывается информация о том, по какому именно делу были опубликованы материалы. Однако, вероятно, речь идет о разглашении материалов бывшим адвокатом Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки, Еленой Шиховой, которая покинула Россию. Ранее в одном из telegram-каналов от лица Шиховой были опубликованы снимки тела ребенка, вещдоки, а также документы. Адвокат имела к ним доступ. Источник Накануне.RU, информированный о расследовании, подтвердил, что речь идет о разглашении материалов по делу Бережного.

В официальном релизе СКР сообщает, что дело по статье 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия) возбуждено по факту действий, совершенных "неустановленными лицами".

"По версии следствия, в период с 7 ноября 2022 г. по настоящее время неустановленными лицами из числа участников уголовного судопроизводства, предупрежденных в соответствии со ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования, в одной из социальных сетей были размещены сканированные копии протоколов следственных и процессуальных действий, заключений экспертиз, а также иных материалов, связанных с расследованием уголовного дела по факту совершения особо тяжкого преступления против личности", - говорится в сообщении.

Следствием проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего

Как сообщало Накануне.RU, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. После, судья Наталья Жукова заявила о самоотводе.

Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.