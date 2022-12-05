В ДТП с большегрузом под Челябинском погибла женщина

В Челябинской области иномарка столкнулась с большегрузом. В результате ДТП погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла сегодня днем на 19 км автодороги Западный обход города Челябинска. Женщина за рулем Ниссан Альмера, по предварительным данным, в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение со встречным автомобилем МАН с полуприцепом Тонар.

Женщина от полученных травм погибла на месте ДТП.