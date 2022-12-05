Комитет Госдумы поддержал законопроект о помощи отбывшим наказание

Гражданам, отбывшим наказание в местах лишения свободы, будут помогать с жильем, трудоустройством и социальной адаптацией. Законопроект о введении в России института пробации поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, рекомендовав принять его в первом чтении, сообщает "Парламентская газета".

Проект был внесен на рассмотрение месяц назад Правительством РФ. Вводимый институт пробации предусматривает оказание психологической помощи, содействие в получении необходимых документов, при трудоустройстве, получении социального обслуживания и т.п. Предусмотрено три вида пробации: приговорная (или исполнительная, когда это не связано с изоляцией осужденных от общества), пенитенциарная (во время отбывания срока) и постпенитенциарная.

При этом к постпенитенциарной пробации предлагается привлекать коммерческие и некоммерческие организации. Также планируется создать единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация. Оценка ее эффективности будет зависеть от снижения числа рецидивистов в стране.

В 2021 году министр юстиции России Константин Чуйченко призвал создать службу пробации из-за роста рецидивной преступности. По данным Минюста, в такой помощи нуждаются ежегодно 30-40 тысяч человек.

Институт пробации уже существует в Архангельской, Кировской, Ленинградской, Омской, Тюменской областях и Республике Башкортостан как региональная инициатива.