В ДНР людей во время обстрела не пустили в ЦРБ, на парковке "Донецк-Сити" с них требовали деньги

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о случае, когда с попавших под обстрел людей требовали деньги за предоставление укрытия.

"Недопустимо, когда люди сталкиваются с экстренной ситуацией под обстрелами с закрытыми на замок бомбоубежищами, подъездами. Во время недавнего обстрела Киевского района столицы с людей начали требовать плату на парковке в "Донецк-Сити", - сообщил Пушилин по итогам оперативного совещания с правительством региона.

В другом случае людей не пустили в отделение ЦРБ и закрыли дверь на ключ. "Так быть не должно, надо проводить работу с сотрудниками, разъяснять правила поведения при экстренных ситуациях!" – возмутился Пушилин.