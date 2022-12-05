Песков: В Кремле не обсуждают идею об ограничениях для покинувших Россию

Кремль не ведет дискуссий и обсуждений про инициативы об ограничениях для покинувших Россию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил что российские власти могут разработать меры, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным" для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

По его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести "для [сотрудников] чувствительных сфер" экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.