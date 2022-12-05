В Екатеринбурге будут судить экскаваторщика, по вине которого пострадал водитель мопеда

26-летний водитель экскаватора из Екатеринбурга предстанет перед судом из-за травмирования водителя мопеда. Последний врезался в ковш погрузочной техники, когда та совершала дорожный маневр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 10 июня около 17.30. По версии следствия, в тот день обвиняемый, управляя погрузчиком-экскаватором "JCB 3СХ 14М2WM", двигался по ул. Пехотинцев со стороны ул. Автомагистральной в сторону перекрестка, где собирался повернуть на ул. Уральских Коммунаров. На перекрестке, поворачивая налево, водитель не оценил дорожную обстановку, не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу встречному мопеду "SUZUKI LETS 2".

В результате столкновения, водитель мопеда получил перелом бедренной кости и разрыв сухожилий, что эксперты приравняли к тяжкому вреду здоровью. Виновнику ДТП вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ, свою вину он признал в полном объеме. Решать судьбу нарушителя ПДД будет Железнодорожный суд Екатеринбурга.