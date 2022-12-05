В ДНР из-за усилившихся обстрелов бюджетников переводят на удаленку

В ДНР из-за усилившихся обстрелов собираются "максимальное возможное количество сотрудников бюджетных учреждений перевести на дистанционную форму работы". Вопрос обсуждался сегодня на оперативном совещании правительства республики.

"Руководители ведомств и бюджетных предприятий в случае очной формы должны лично проконтролировать обеспечение безопасности места работы таких сотрудников", - заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что частным организациям тоже рекомендовано отправить сотрудников на удаленку по максимуму, но все же вопрос остается на их усмотрение.