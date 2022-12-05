Следствием установлена наиболее вероятная причина взрыва в Нижневартовске

Следствием установлена наиболее вероятная причина происшествия в жилом доме в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту частичного обрушения жилого дома, в результате которого погибли и получили травмы жильцы. В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже дома 6-а по ул. Мира в городе Нижневартовске. Предварительно – хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судмедэкспертизы пострадавшим. По мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования, будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы.

Кроме того, проводятся следственные действия с руководством и персоналом станции заправки газового оборудования топливной компании "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон.

На месте происшествия работают сотрудники аппарата следственного управления.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Повреждены 15 квартир, в результате ЧП также произошел пожар, его площадь составила 100 кв. м. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Официально подтверждена гибель только одного человека, он опознан. Пять погибших не опознаны. Еще двое могут находиться под завалами.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.