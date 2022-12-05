Пушилин поручил перевести на дистант максимальное число бюджетников

Перевести на дистанционный режим работы нужно максимальное число сотрудников бюджетных учреждений ДНР. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в связи с усилением обстрелов украинских боевиков.

В последнее время центр Донецка практически ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам из "Градов". Это накладывает дополнительную ответственность на местные власти. Также недопустимо ограничивать доступ в укрытия и здания.

"Во время недавнего обстрела Киевского района столицы с людей начали требовать плату на парковке в "Донецк-Сити". Другой пример: тоже во время обстрела людей не пустили в отделение ЦРБ и закрыли дверь на ключ. Так быть не должно, надо проводить работу с сотрудниками, разъяснять правила поведения при экстренных ситуациях", — сказал Пушилин.

Напомним, в марте в результате ракетного удара, когда погибли более 20 человек, многие из погибших были на улице из-за того, что отделение банка заставило их ожидать своей очереди вне здания. Это распространенная практика в ЦРБ ДНР - заставлять людей ждать на улице и запускать лишь по несколько человек.

За прошедшие сутки в ДНР ранены 12 мирных жителей, из них двое детей. Почти все - в Донецке. Повреждены десятки зданий.