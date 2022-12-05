05 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Пятёрка лучших бомбардиров чемпионата Англии за всю историю

Благодаря своей престижности английская Премьер-лига привлекает лучших футболистов со всех концов света. К тому же АПЛ — самый богатый клубный турнир. А поскольку результативных игроков здесь всегда хватало, то и голы в Премьер-лиге на любой вкус. В этом материале предлагаем познакомиться с пятью лучшими бомбардирами чемпионата за всю историю.

Зачастую в букмекерских конторах есть ставки на количество голов отдельно взятого игрока в сезоне или в определённом матче. Если хотите сделать подобную ставку, предлагаем сначала зайти на сайт Match.Center по адресу https://match.center/kz/. Там вы найдёте множество полезных сведений о ставках на спорт.

английская премьер-лига, логотип(2022)|Фото: GettyImages

Фрэнк Лэмпард — 177 голов

Большую часть своей карьеры атакующий полузащитник провёл в «Челси», за который забил 147 голов.

Фрэнк, помимо голевого чутья, славился ювелирными пасами. С «Челси» он три раза брал золото АПЛ и по одному разу побеждал в Лиге Европы и Лиге чемпионов. После завершения карьеры некоторое время занимал должность главного тренера своего клуба.

Серхио Агуэро — 180 голов

Аргентинец выступал за «Манчестер Сити», в который перешёл в 2011 году из мадридского «Атлетико». Серхио считается лучшим бомбардиром команды за всю историю.

Владельцы «Сити» купили аргентинского форварда за 35 миллионов фунтов.

Этот трансфер оказался для клуба счастливым, ведь в большей мере благодаря Серхио «горожане» стали чемпионами Англии впервые за 44 года.

Энди Коул — 187 голов

Футбольную карьеру Энди Коул начал в лондонском «Арсенале», где сначала выступал за молодёжку, а затем за основной состав. Однако особых успехов там не добился. Наиболее ярко он проявил себя в «Ньюкасле» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» в 1999 году Энди выиграл сразу три турнира: АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

До этого, начиная с 1993 года, Коул играл за «Ньюкасл», который в том числе благодаря ему смог выйти в Премьер-лигу.

Уэйн Руни — 208 голов

В составе «Манчестер Юнайтед» футболист стал пятикратным победителем АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также Кубки Англии и Английской футбольной Лиги. Уэйн Руни считается лучшим бомбардиром национальной сборной Англии, в составе которой принимал участие в чемпионатах Европы и мира.

В 2010 году Уэйна Руни признали наиболее высокооплачиваемым на тот момент футболистом в мире. Его годовой доход составлял 17 миллионов фунтов стерлингов. А спустя три года он стал богатейшим футболистом Англии.

Алан Ширер — 260 голов

Впервые лучшим бомбардиром АПЛ Ширер стал в 1995-м, выступая за «Блэкберн». Во многом благодаря его голам команда в том сезоне стала чемпионом. С этого момента футболист начал забивать с завидной регулярностью. Многие ведущие клубы Европы звали к себе Ширера. С целью удержания футболиста руководство «Блэкберна» даже предложило ему пост играющего тренера. Но он всё равно перешёл в «Ньюкасл».

Однако с трофеями Алану не повезло. Золото 1995 года так и осталось единственным достижением в его клубной карьере.

Вне топа — Харри Кейн

На момент написания статьи Кейн — единственный действующий футболист, входящий в число лучших бомбардиров АПЛ. В 297 матчах чемпионата нападающий забил 195 мячей, и едва ли он остановится на этой цифре.

Теги: бомбардиры, чемпионат англии, трансфер, футбол,



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