ЕС хочет распространить санкции на российские беспилотники, - Bloomberg

Евросоюз планирует распространить санкции на российский сектор беспилотных летательных аппаратов, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, ЕС также обсуждает введение ограничений на технологии, инвестиции и оказание услуг в рамках антироссийских санкций.

В Брюсселе хотят одобрить новый пакет санкций - уже девятый - до встречи лидеров стран блока на следующей неделе.

Ранее издание Politico сообщило, что в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций. В частности, обсуждаются меры в отношении сферы технологий, финансов и медиа.