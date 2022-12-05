На Среднем Урале открылась горячая линия по качеству новогодних подарков

Управление Роспотребнадзора по Свердловской совместно с региональным БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" запустили горячую линию по вопросам качества детских товаров и новогодних подарков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, позвонившие смогут получить консультацию относительно качества и безопасности детских одежды, обуви, игрушек, книг и детского питания. Специалисты также помогут с выбором карнавальных костюмов и сладких подарков или же с составлением претензий в адрес продавца.

Задать вопрос можно в рабочие дни с 8.30.00 до 17.00.

Областное Управление Роспотребнадзора и

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (343) 362-86-16 (343)374-14-55 Центральный Екатеринбургский 8 952 130-57-86 Северный Екатеринбургский (343) 307-39-39 Южный Екатеринбургский (343) 210-94-37 Алапаевский (34346) 3-18-66 Асбестовский 8-902-26-030-13 Ирбитский (34355) 6-36-02 Каменск-Уральский (3439) 37-09-90 Качканарский (34343) 2-53-00 Красноуфимский (34394) 2-43-03 Нижнетагильский 8-912-642-06-23 Первоуральский 8-800-222-45-60 Североуральский (34380) 2-34-56 Серовский 8-952-734-02-10 Талицкий (34371) 2-85-22 Свердловский дорожный филиал (железная дорога) (343) 358-31-96

Задать вопрос можно и по бесплатному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 5554943. Операторы работают в круглосуточном режиме.