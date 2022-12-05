На Среднем Урале открылась горячая линия по качеству новогодних подарков
Управление Роспотребнадзора по Свердловской совместно с региональным БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" запустили горячую линию по вопросам качества детских товаров и новогодних подарков.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, позвонившие смогут получить консультацию относительно качества и безопасности детских одежды, обуви, игрушек, книг и детского питания. Специалисты также помогут с выбором карнавальных костюмов и сладких подарков или же с составлением претензий в адрес продавца.
Задать вопрос можно в рабочие дни с 8.30.00 до 17.00.
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Областное Управление Роспотребнадзора и
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(343) 362-86-16
(343)374-14-55
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Центральный Екатеринбургский
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8 952 130-57-86
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Северный Екатеринбургский
|(343) 307-39-39
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Южный Екатеринбургский
|(343) 210-94-37
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Алапаевский
|(34346) 3-18-66
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Асбестовский
|8-902-26-030-13
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Ирбитский
|(34355) 6-36-02
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Каменск-Уральский
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Качканарский
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Красноуфимский
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Североуральский
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Талицкий
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Задать вопрос можно и по бесплатному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 5554943. Операторы работают в круглосуточном режиме.