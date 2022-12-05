05 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото:пресс-служба компании &quot;Уралкалий&quot;

На Среднем Урале открылась горячая линия по качеству новогодних подарков

Управление Роспотребнадзора по Свердловской совместно с региональным БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" запустили горячую линию по вопросам качества детских товаров и новогодних подарков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, позвонившие смогут получить консультацию относительно качества и безопасности детских одежды, обуви, игрушек, книг и детского питания. Специалисты также помогут с выбором карнавальных костюмов и сладких подарков или же с составлением претензий в адрес продавца.

Задать вопрос можно в рабочие дни с 8.30.00 до 17.00.

Областное Управление Роспотребнадзора и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(343) 362-86-16

(343)374-14-55

Центральный Екатеринбургский

8 952 130-57-86

Северный Екатеринбургский

 (343) 307-39-39

Южный Екатеринбургский

 (343) 210-94-37

Алапаевский

 (34346) 3-18-66

Асбестовский

 8-902-26-030-13

Ирбитский

 (34355) 6-36-02

Каменск-Уральский

 (3439) 37-09-90

Качканарский

 (34343) 2-53-00

Красноуфимский

 (34394) 2-43-03

Нижнетагильский

 8-912-642-06-23

Первоуральский

 8-800-222-45-60

Североуральский

 (34380) 2-34-56

Серовский

 8-952-734-02-10

Талицкий

 (34371) 2-85-22

Свердловский дорожный филиал (железная дорога)

 (343) 358-31-96

Задать вопрос можно и по бесплатному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 5554943. Операторы работают в круглосуточном режиме.

Теги: подарок, горячая линия



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