Жителя Челябинской области осудили за избиение падчерицы

В Челябинской области местного жителя приговорили к 160 часам обязательных работ за причинение побоев 11-летней падчерице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2021 году мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои. Однако в мае 2022 года во дворе многоквартирного дома у него произошел конфликт с падчерицей. Он сначала схватил ее за руку, после этого за волосы и потянул вверх. В результате девочка упала на землю, а отчим не менее двух раз ударил ее ногой по ногам, причинив девочке кровоподтеки.

Очевидцами преступления стали две подруги потерпевшей.