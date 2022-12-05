05 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинской области осудили за избиение падчерицы

В Челябинской области местного жителя приговорили к 160 часам обязательных работ за причинение побоев 11-летней падчерице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2021 году мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои. Однако в мае 2022 года во дворе многоквартирного дома у него произошел конфликт с падчерицей. Он сначала схватил ее за руку, после этого за волосы и потянул вверх. В результате девочка упала на землю, а отчим не менее двух раз ударил ее ногой по ногам, причинив девочке кровоподтеки.

Очевидцами преступления стали две подруги потерпевшей.

Теги: ребенок, побои,



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