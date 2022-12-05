На трассе Екатеринбург - Тюмень насмерть разбился водитель

На трассе Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области. Трагедия произошла на 86 км автодороги в Богдановическом районе.

Предварительно, водитель ВАЗ-2114 по неизвестной причине выехал на встречную полосу. После этого автомобиль развернуло и отбросило на Газель, которая двигалась в попутном направлении. Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте. Другие же участники ДТП не пострадали, чего не скажешь о транспортных средствах.

На данный момент в районе места аварии движение ограничено. На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия. Поток автомобилей регулируют инспекторы ДПС.