05 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: t.me/incekb / telegram-канал &quot;Инцидент Екатеринбург&quot;

На трассе Екатеринбург - Тюмень насмерть разбился водитель

На трассе Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области. Трагедия произошла на 86 км автодороги в Богдановическом районе.

Предварительно, водитель ВАЗ-2114 по неизвестной причине выехал на встречную полосу. После этого автомобиль развернуло и отбросило на Газель, которая двигалась в попутном направлении. Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте. Другие же участники ДТП не пострадали, чего не скажешь о транспортных средствах.

ДТП на 86-ом километре трассы Екатеринбург-Тюмень(2022)|Фото: t.me/incekb / telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

ДТП на 86-ом километре трассы Екатеринбург-Тюмень(2022)|Фото: t.me/incekb / telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

На данный момент в районе места аварии движение ограничено. На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия. Поток автомобилей регулируют инспекторы ДПС.

Теги: Екатеринбург-Тюмень, трасса, водитель, ДТП



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