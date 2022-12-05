05 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Нефтегазовые доходы бюджета России в ноябре оказались на 90 миллиардов ниже прогноза

Фактические нефтегазовые доходы в ноябре оказались на 90,2 млрд руб. ниже, чем было заложено в прогнозе, говорится в сообщении Минфина России.

При этом ведомство ожидает, что в декабре 2022 года нефтегазовые доходы значительно увеличатся: "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2022 года в размере +176,1 млрд руб.".

"Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит +85,9 млрд руб.", - надеются в Минфине.

В ведомстве также отметили, что в связи с приостановкой действия бюджетных правил Минфин не будет закупать иностранную валюту и золото за счет дополнительных нефтегазовых доходов.

Теги: нефтегазовые доходы, прогноз, валюта, минфин



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