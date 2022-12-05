Автомобильное движение открыли по восстановленному участку Крымского моста

Движение запущено на правой стороне автодорожной части Крымского моста после проведения ремонтных работ. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Тамань".

До этого для движения машин были открыты две полосы из четырех.

19 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о завершении надвижения всех четырех пролетных строений Крымского моста, пострадавших от подрыва.

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года. При этом ранее сообщалось, что движение для грузовиков до 40 т уже открыто, как и для автобусов.