Взрыв газа в доме в Заволжье: в трех квартирах обрушились стены

При взрыве газа в жилом доме в городе Заволжье под Нижним Новгородом, по предварительным данным, никто не пострадал. Были разрушены стены между тремя квартирами.

Эпицентр взрыва находился в квартире на втором этаже, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В городе Заволжье около 10:00 произошел взрыв газа в жилом доме. После этого последовал пожар на площади около 30 кв. м. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей", - сообщил источник.

Это уже четвертый только за последние сутки инцидент со взрывом газа в жилом доме.

Так, в Ярославле при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека, они госпитализированы. В Нижневартовске (ХМАО) при взрыве газа частично обрушился жилой дом, шесть человек погибли, одной из версий является взрыв газового баллона. В Екатеринбурге в пятиэтажном доме тоже взорвался газовый баллон, пострадавших нет.

Еще один случай произошел 3 декабря в Астраханской области.