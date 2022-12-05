В Челябинской области будут судить местного жителя, расстрелявшего мужчину возле дома

Жителя Челябинской области осудят за убийство и покушение на убийство двух лиц по найму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в августе 2008 года обвиняемый совместно с неустановленными лицами, действуя по найму, у дома № 378 по проспекту Победы в Челябинске не менее пяти раз выстрелил в мужчину из пистолета ТТ, причинив огнестрельные ранения в ногу, живот и спину. Потерпевший выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

В ноябре 2020 года, как считает следствие, обвиняемый в подъезде дома по улице 40-летия Победы из личной неприязни к неустановленному мужчине нанес ему не менее двух ударов ножом в грудь. Потерпевший скончался.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.