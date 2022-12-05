Свердловский минздрав разработает программу по подготовке квалифицированных кадров
Министерству здравоохранения Свердловской области поручили разработать комплексную программу по обеспечению местных медорганизаций квалифицированными кадрами.
Как следует из опубликованного документа, программа будет реализовываться в 2023-2025 годах. Разработка должна быть завершена к 22 декабря текущего года.
Ответственным за исполнение распоряжения назначен вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Документ подписан и.о. губернатора Алексеем Шмыковым.