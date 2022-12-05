Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки по делу об убийствах

Прокуратура запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, обвиняемых по громкому делу об убийствах.

В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына - бывшего сенатора Рауфа - в участии в нем, напоминает РИА Новости.

Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиардов рублей.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. Он был отправлен в СИЗО.

В тот же день его отца Рауля Арашукова, занимавшего пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в хищении газа и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Всего в деле Арашуковых 20 фигурантов.