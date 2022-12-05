Никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не происходило, - губернатор

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию, которая появилась в соцсетях, о громком хлопке со вспышкой в городе Энгельс.

По его словам, никаких ЧП в жилых кварталах города не произошло.

"Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области утром 5 декабря. Пострадали два человека, они были доставлены в больницу. Также утверждается, что повреждены два самолета.