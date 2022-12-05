В Нижегородской области в жилом доме взорвался газ

В городе Заволжье под Нижним Новгородом взорвался газ в жилом доме, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные экстренные службы. О жертвах, пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Это уже четвертый только за последние сутки инцидент со взрывом газа в жилом доме.

Так, в Ярославле при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека, они госпитализированы. В Нижневартовске (ХМАО) при взрыве газа частично обрушился жилой дом, шесть человек погибли, одной из версий является взрыв газового баллона. В Екатеринбурге в пятиэтажном доме тоже взорвался газовый баллон, пострадавших нет.

Еще один случай произошел 3 декабря в Астраханской области.