05 Декабря 2022
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Происшествия
Фото: ГУ МЧС по Московской области

В Нижегородской области в жилом доме взорвался газ

В городе Заволжье под Нижним Новгородом взорвался газ в жилом доме, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные экстренные службы. О жертвах, пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Это уже четвертый только за последние сутки инцидент со взрывом газа в жилом доме.

Так, в Ярославле при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека, они госпитализированы. В Нижневартовске (ХМАО) при взрыве газа частично обрушился жилой дом, шесть человек погибли, одной из версий является взрыв газового баллона. В Екатеринбурге в пятиэтажном доме тоже взорвался газовый баллон, пострадавших нет.

Еще один случай произошел 3 декабря в Астраханской области.

Теги: взрыв, газ, жилой дом



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Развитие сюжета:

Ранее 05.12.2022 11:51 Мск Взрыв газа в доме в Заволжье: в трех квартирах обрушились стены


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