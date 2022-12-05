В УМВД Екатеринбурга появился новый глава по исполнению административного законодательства

Майор Анастасия Баштовая вступила в должность главы отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Екатеринбургу. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Вакансия была открыта с февраля текущего года, после того, как прежний начальник отдела Антон Трошин был повышен и перешел в отдел организации применения административного законодательства ГУ МВД по Свердловской области. До назначения Баштовой, обязанности начальника исполнял инспектор Отар Амоев.

Теперь в обязанности Баштовой будут входить составление оформление протоколов на митингующих, контроль за продажей алкоголя и табака, а также привлечение к ответственности причастных к дискредитации российской армии лиц.