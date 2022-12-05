Президент Южной Кореи сравнил забастовку дальнобойщиков с ядерной угрозой от КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ëль сравнил продолжающуюся забастовку дальнобойщиков с ядерной угрозой со стороны КНДР. Саму забастовку глава государства назвал "незаконными действиями", попустительство которым недопустимо.

Глава государства провëл за закрытыми дверями встречу со своими помощниками. "Это то же самое, что ядерная угроза Северной Кореи. Если мы склоняемся перед незаконными действиями и насилием, порочный круг будет продолжаться", - так для агентства Yonhap привëл слова президента один из участников встречи.

Юн придерживается подхода нулевой терпимости к забастовке Профсоюза солидарности дальнобойщиков, которая продолжается уже двенадцатый день. На прошлой неделе он издал указ о возвращении к работе водителей цементовозов, а в воскресенье поручил чиновникам подготовить аналогичный документ в отношении водителей грузовиков в топливной и сталелитейной промышленности.

Стоит отметить, что забастовка не является стихийной или незаконной акцией. Как сообщает тот же Yonhap, профсоюз-организатор находится под крылом Корейской конфедерации профсоюзов, а коллективные действия предпринимаются уже второй раз за последние пять месяцев. Их участники требуют продления системы ставок фрахта, гарантирующей базовую заработную плату.

Однако теперь отказ следовать указу президента может привести к тюремному заключению на срок до трех лет или штрафу в размере до 30 миллионов вон (22 500 долларов США).

Правящая партия народной власти также обвинила Корейскую конфедерацию профсоюзов в том, что та выступает в качестве представителя Северной Кореи. Поводом для этого стало размещение на веб-сайте организации "послания солидарности", отправленного северокорейским профсоюзом.

"Сомнительно, что Корейская конфедерация профсоюзов осуществляет профсоюзную деятельность, соответствующую идентичности нашей страны и народа", - сказал Yonhap один из чиновников администрации южнокорейского президента.

Протесты дальнобойщиков сотрясают развитые капиталистические страны с самого начала этого года. В январе канадские водители грузовиков, недовольные карантинными ограничениями, начали объединяться в колонны и со всех уголков страны отправились в столицу, чтобы потребовать отставки премьера Джастина Трюдо. Тогда власти пытались обвинить Россию в организации этого протеста. Доказать это не удалось, а собравшиеся в Оттаве были разогнаны и частично арестованы.

Тем не менее, движение, получившее название "Конвой Свободы", стало распространяться по целому ряду государств, от Европы до Новой Зеландии. В США спецслужбам удалось не допустить формирования "Конвоя", однако из-за страха перед ним в марте было оцеплено здание Капитолия.

Южнокорейские водители, насколько можно судить, не прибегли к формату "Конвоев" и не стали собираться в столице, преграждая фурами подход к административным зданиям. Но, как видно, это не уберегло их от обвинений в связях с внешними силами. А официальный Сеул под этим предлогом готовится заставить водителей работать без гарантий минимальной заработной платы.