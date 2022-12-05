Среди победителей конкурса профмастерства "Славим человека труда" специалисты "Атостройкомплекса"

Накануне победителям конкурса профмастерства Свердловской области «Славим человека труда!» были вручены заслуженные награды. Чествовали 36 представителей 12 разных профессий. В их числе – строители компании «Атомстройкомплекс». Как сообщает пресс-служба АСК, сотрудники компании из года в год занимают призовые места в профессиональных конкурсах.

Плотник Денис Путиенко трудится в "Атомстройкомплексе" 10 лет. В этом году он стал одним из победетелей конкурса "Славим человека труда!".

"Искренне благодарен компании за возможность расти профессионально, видеть результаты своего труда на улицах родного города и знать, что моя работа нужна жителям. Обычно моя бригада задействована на строительстве объектов инфраструктуры. Например, я выполнял работы на глаукомном центре МНТК «Микрохирургия глаза», который открыли в начале ноября. А сейчас работаю на строительстве губернаторского лицея", - говорит Денис Путиенко.

Отметим, что награждение прошло в Доме Севастьянова, который реконструировали строители «Атомстройкомплекса» десять лет назад.

Директор по персоналу АСК Галина Хабарова отмечает, что восстановление памятников культурного наследия требует от строителей особого подхода. "Это всегда нетиповые задачи, требующие от строителей высочайших компетенций и мастерства. Мы регулярно проводим внутренние конкурсы профессионального мастерства, организовываем обучение для сотрудников. Благодаря такому подходу наш коллектив является надежным партнером государства в решении задач по строительству социально-значимых объектов, а горожане получают качественное жилье и комфортный город, удобный для жизни", - отметила Галина Хабарова.