Президент Курчатовского института назвал испытания всех вакцин от ковида в мире недостаточными

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук признал, что все ковидные вакцины были недостаточно испытаны. Об этом он сказал на II Конгрессе молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

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"С этим обстоит дело плохо во всем мире. Сейчас не будем называть компании, но хорошо известно, что ковидные вакцины сейчас — это уже свершившийся факт — не прошли должного доклинического этапа и сегодня их стараются уже не применять", — заявил Ковальчук.

Об этом давно говорят многие ученые. Академик РАН микробиолог Виталий Зверев подчеркивал, что ранее существовала практика пускать новые вакцины в массовый оборот только через пять лет исследований. Новые вакцины проверялись лишь несколько месяцев и были зарегистрированы по специальной ускореной процедуре под предлогом экстраординарности ситуации. При этом они построены на принцииально новых генных технологиях, которые ранее массово не применялись.

В частности, результаты испытаний "Спуника V" так и не были опубликованы. На сайте sputnikvaccine.com, посвященном препарату, в конце раздела "Клинические испытания" идут три ссылки на американский сайт clinicaltrials.gov. По всем трем ссылкам указано: No Results Posted, то есть результатов нет.

В Минздраве РФ результаты испытаний назвали "коммерческой тайной". При этом в России было вакцинировано более 80 млн человек. В прошлом году, в условиях массовой ковид-вакцинации, смертность в России была рекордной, а ее рост - одним из самых больших в мире и в два раза больше, чем в 2020 году, когда вакцинации еще не было.