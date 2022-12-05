05 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинская область в 2023 году получит более 1 млрд рублей на благоустройство дворов и скверов

В Челябинской области в 2023 году благоустроят 105 общественных пространств и 89 дворов в рамках ​​​​​ программы "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщили Накануне.RU в Центре управления регионом, в следующем году на реализацию программы из федерального бюджета региону будет выделено более 1 млрд рублей. На эти средства планируется благоустроить садово-парковый комплекс объекта культурного наследия регионального значения – монастырская заимка "Плодушка" в Челябинске, сквер "Ветераны Магнитки" в Магнитогорске, сквер "40-летия Победы" в Озерске, общественное пространство в поселке Энергетиков, сквер около ДК в селе Рождественка Увельского района и другие.

С 2017 года в регионе в рамках программы благоустроено 912 общественных пространств и 2 тыс. 259 дворовых территорий. В 2022 году работы проведены в 125 общественных пространствах и 140 дворах.

Теги: благоустройство, сквер,



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