"Так себе воины". Депутат прокомментировал "жалобы" свердловских дезертиров

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о дезертирах из Ирбита, которые "были вынуждены" бросить свои позиции, "чтобы выжить". Мобилизованные пожаловались женам на ужасные условия - несколько недель голода, отсутствие инвентаря, игнорирование просьб о помощи, что и заставило солдат бороться за свою жизнь бегством, однако проверка информации показала совершенно иную картину.

Обеспокоенные жены обратились в ЦВО, СМИ, а также к депутату Иванову, активно занимающемуся вопросами мобилизованных свердловчан. По их словам, ситуация действительно страшная - мужей объявили дезертирами, а те в свою очередь боятся, что их отправят дальше на фронт, откуда они больше не вернутся. По словам же Иванова, эти солдаты просят о помощи жен далеко не из-за несправедливости военного руководства, а потому что боятся быть наказанными за свои проступки.

"Парни действительно попали в тяжелую ситуацию. Но по своей вине. По словам очевидцев, злоупотребили алкоголем, имитировали нападение, расстреляв из автоматов бензогенератор (на который, кстати, Ирбит всем миром деньги им собирал). Потом побросали оружие, броники, каски, гранаты (!!), снялись с позиции, удрали в город. Тем самым поставили под угрозу жизнь однополчан, которые находились на соседних позициях. Оголили 500 метров фронта! Считаю, что это дезертирство и предательство. Разбираться с этим нужно жестко. И по чести, и по закону. Если бы такое случилось в начале 90-х в нашей бригаде спецназа ГРУ, то этим молодчикам свои же головы пооткручивали за такие "исполнения", - заявил депутат.

По его словам, сослуживцы из соседних взводов не могут объяснить действия этих солдат. По их словам, в соседних подразделениях военные как друг с другом, так и с командованием находятся в полном взаимопонимании. Беглецы же вместо попытки разрешить ситуацию просто нажаловались женам.

"Так себе "воины". Вместо того, чтобы самостоятельно, по-мужски решать проблемы, они прятались за юбку жены. Что в итоге. Одного зачинщика уже забрала контрразведка, остальных распределили по другим взводам. Дальше будут решать компетентные органы", - отметил Иванов.

Депутат также предположил, что об истинных поступках солдат могли знать и их жены, которые громкими заявлениями решили обелить супругов и в максимально сжатые сроки вернуть их домой. На это указывает то, что для публикаций жены отправили несколько фото мобилизованных ирбитчан, однако ни на одном из них нет вышеуказанных дезертиров.

"Отправили фото других парней. Как же так?" - задается вопросом Иванов.