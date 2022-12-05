Алексей Кудрин подтвердил переход в "Яндекс"

Экс-глава Счетной палаты России Алексей Кудрин подтвердил переход в "Яндекс". В своем Telegram-канале он написал: "Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные".

Кудрин ставит перед собой задачу "помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди".

Ранее сообщалось, что "Яндекс" может быть реорганизован и разделен на две структуры: иностранную, контроль над которой получит основатель компании Аркадий Волож, и российскую – с перспективной появления новых акционеров.