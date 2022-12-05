Число госпитализированных после взрыва газа в Ярославле выросло до двух

Число пострадавших после взрыва газа в доме в Ярославле увеличилось до двух человек.

"Одна женщина, неходячая, из соседней квартиры эвакуирована в больницу", - сообщил начальник ГУ МЧС по региону Вадим Андямов в эфире телеканала "Россия 24".

По данным ярославского областного управления МЧС, информация о взрыве поступила в 6.15 5 декабря. Речь идет о доме №5 по Кузнецова. Есть обрушение чердачных перекрытий, кровли. Из дома эвакуированы 28 человек.