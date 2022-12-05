АСК к 2025 году в Академическом районе Екатеринбурга построит здание детской офтальмологической поликлиники

К 2025 году в бурно развивающемся Академическом районе Екатеринбурга появится детская офтальмологическая поликлиника центра МНТК «Микрохирургия глаза». Пресс-служба компании "Атомстройкомплекс" (АСК) сообщает, что здание будет возведено застройщиком в рамках четвертой очереди жилого квартала «Балтийский».

Сейчас идут общественные обсуждения проекта планировки территории. По его итогам АСК приступит к проектированию объекта. К строительству здания поликлиники на улице Семихатова общей площадью около 1000 кв метров компания предполагает приступить летом 2023 года.

"Задача нашей компании – развивать среду комплексно, предусматривать в городских кварталах не только комфортное жилье, но и объекты торговли, сферы услуг. Активно участвуем и в развитии социальной инфраструктуры – готовим земельные участки и документацию, инициируем строительство объектов в рамках ГЧП", – говорит директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

В компании отмечают, что коллектив "Атомстройкомплекса" имеет большой опыт работы по госконтрактам. В партнерстве с региональными и муниципальными властями АСК проектирует и строит уникальные объекты – медицинские, образовательные, спортивные учреждения «под ключ». При этом, специалисты компании готовят помещения со сложными техническими требованиями для размещения клиник и других специализированных предприятий в новых районах, где высока потребность в современных, качественных услугах.

Сотрудничество компании «Атомстройкомплекс» и Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» продолжается с 2008 года. За это время уральский девелопер успешно провел реконструкцию действующего стационара на Бардина,4а, построил отделение охраны детского зрения на улице Мичурина, 132, центр рефракционно-лазерной хирургии на улице Ясной, 31. В ноябре 2022 года состоялось торжественное открытие консультативно-диагностической поликлиники МНТК «Микрохирургия глаза» на ул. Радищева, 41 в многофункциональном комплексе «Свобода Residence».