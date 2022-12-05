Посольство США призвало от имени "матерей" прекратить СВО и принять закон о "семейной насилии"

Посольство США в Москве призвало прекратить СВО, вернуть всех солдат домой и принять закон о "профилактике семейно-бытового насилия". Призыв сделан в телеграм-канале посольства от имени "матерей".

Посольство сослалось на "Открытое письмо от матерей России" с этими требованиями, которое размещено на американском ресурсе. Его подписали "активистки феминистского антивоенного сопротивления". И посольство США призывает присоединиться к петиции.

"Может, пора освобождаться от госдеповских, возовских, юсейдовских, соросовских проектов? Или будем ждать очередных "писем матерей"?" - отмечает просемейный информационно-правозащитный центр "Иван Чай", имея в виду "феминистское антивоенное сопротивление".

На днях посольство России в Вашингтоне посоветовало властям США заняться проблемой дискредитации семейных ценностей внутри собственной страны, а не указывать другим странам, что у них не так.

