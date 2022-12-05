ЕК и страны ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России

Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, сообщает издание Politico.

По словам дипломатов, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций. В частности, обсуждаются меры в отношении сферы технологий, финансов и медиа.

Ранее издание сообщало, что официальные лица США все больше беспокоятся относительно поддержки европейскими союзниками санкций против России в условиях ухудшения экономической ситуации в Европе.