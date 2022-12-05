Четверо пострадавших жителей взорвавшегося в Нижневартовске дома - в тяжелом состоянии

Главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов рассказал о состоянии пострадавших жителей дома №6а по Мира, где произошел взрыв.

"В больницу доставлены пять пострадавших. Двое – "тяжелые", с ожогами, ночью эвакуированы в Сургутский окружной ожоговый центр. Двое находятся на лечении у нас. Одна из них – в реанимации, ее состояние – тяжелое, стабильное, черепно-мозговая травма, ожоги нижних конечностей, угрозы жизни нет. Вторая пациентка – в удовлетворительном состоянии, в нейрохирургическом отделении с черепно-мозговой травмой", - цитирует медика администрация Нижневартовска.

Пятая пострадавшая, которая получила небольшие ушибы мягких тканей, отказалась от госпитализации.

Ранее стало известно, что в доме, где произошел взрыв, есть угроза новых обрушений.