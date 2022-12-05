Макрон заявил о "рассинхронизации" в отношениях США и Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон, недавно встречавшийся с американским коллегой, заявил о "рассинхронизаци" в отношениях США и Европы из-за проблем в энергетике.

Макрон видит "большой разрыв" между Евросоюзом и США из-за того, что ЕС покупает у Штатов газ и нефть по завышенным ценам (для европейских потребителей энергоносители оказываются в пять-шесть раз дороже, чем для американских), что создает разницу в покупательной способности и конкурентоспособности двух обществ.

"Я хочу сотрудничать с США, но я не хочу быть зависимым", - сказал Макрон в интервью CBS.