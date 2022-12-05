В Минздраве сообщили, что люди не обязаны передавать сведения в электронную медицинскую базу

Граждане имеют право не передавать свои персональные данные в электронную систему медицинского обслуживания. Такой ответ дало Министерство здравоохранения Московской области на запрос организации "Общественный уполномоченный по защите семьи" (ОЗУС).

ОУЗС отмечает, что люди повсеместно сталкиваются с добровольно-принудительным переводом медицинской документации в электронную форму как безальтернативную. Их права при этом не разъясняются.

В регионе действует Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которая связана с ГИС "Единая информационная система учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской области" (ИСОУД). Однако никакого обязательства сдавать свои персональные данные у граждан нет.

"Обмен сведениями между ЕМИАС МО и ИСОУД осуществляется только в случае наличия письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося на передачу его персональных данных, в том числе о факте его обращения к врачу, предоставленного медицинской организации Московской области, подведомственной Министерству здравоохранения Московской области", - говорится в ответе регионального Минздрава.

С 1 декабря в России заработал новый порядок учета данных ОМС, предполагающий формирование единой электронной базы. Бумажный полис перестал быть обязательным для медицинского обслуживания. Страховые и медицинские организации получат доступ к базе данных пациентов, обращающихся через ОМС, для получения информации об оказании медицинской помощи. Данные сведения также будут доступны для граждан на "Госуслугах". Там же нужно будет получить штрих-код. Вместе с ним и с паспортом можно будет ходить к врачу без бумажного медицинского полиса.

Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил на днях, что концентрация медицинских данных на граждан в цифровой системе несет риски национальной безопасности. В случае проникновения в систему извне и искажения данных в ней у пациентов появятся неадекватные истории болезней, чреватые неправильными рекомендациями, которые выдает система. Люди могут получить такие таблетки, от которых могут быстро умереть или сильно навредить своему здоровью. То есть потенциальный противник может нанести удар по населению.

Согласно недавнему исследованию компании Positive Technologies, 96% российских организаций не защищены от проникновения в локальную сеть. В 100% организаций была доказана возможность получить полный контроль над ресурсами домена. Получить доступ к конфиденциальной информации было возможно в 68% компаний.